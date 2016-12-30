كلف الرئيس الكازاخستاني نورسلطان نزاربايف، وزارة الخارجية في بلاده بالتحضير بشكل دقيق لإجراء مفاوضات حول التسوية السورية بأستانا.

وجاء تكليف الرئيس الكازاخستاني حسب ماذكرت وسائل الاعلام، بعد أن بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، التحضير للمفاوضات المرتقبة في العاصمة الكازاخستانية.

وبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني نورسلطان نزاربايف، هاتفياً يوم الجمعة، التحضير للمفاوضات السورية المرتقبة في أستانا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اعلنت يوم الجمعة الماضي، ان اجتماعا للنظام والمعارضة السورية سيعقد منتصف كانون الثاني القادم في العاصمة الكازاخستانية استانا، بحيث سيمثل وفد المعارضة كل القوى الموجودة على الارض باستثناء تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش".

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اقترحا على الأطراف المتنازعة في سوريا، استئناف الحوار السياسي فيما بينها في منصة جديدة، معتبرين أن العاصمة الكازاخستانية أستانا قد تكون منصة محايدة جيدة، تلاه اعلان الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف عن موافقة أستانا استضافة مثل هذه المفاوضات.