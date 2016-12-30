لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، وحوصر أكثر من 20 آخرين بانهيار نفايات في منجم للفحم شرق الهند.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم الشرطة الهندية قوله انه "تم انتشال خمس جثث حتى الآن وهناك 23 في عداد المفقودين."

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وحدث انهيار نفايات بمنجم للفحم في شرق الهند تديره شركة كول إنديا المحدودة التابعة للدولة، ودفن عدد من المركبات التي كانت تشارك في استخراج الفحم في الحادث الذي وقع ليل الخميس في ولاية جاركاند بمناجم لالماتيا التي تملكها شركة إيسترن كولفيلدز المحدودة وهي شركة تابعة لأكبر شركة لاستخراج الفحم في العالم.

وأضاف المتحدث أن نفايات المنجم المكدسة بالقرب منه انهارت مشيرا إلى أن تشغيل المنجم موكل إلى شركة خاصة.

ولفت الى انه "في ذلك الوقت كان هناك نحو 40 شخصا يعملون في المنجم وتمكن بعضهم من الفرار. ولحقت إصابات بالبعض الآخر."

ورفض متحدث باسم شركة إيسترن كولفيلدز المحدودة التعليق قائلا إن الشركة لا تزال تجمع تفاصيل من الموقع.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر "من المحزن فقد أرواح بمنجم في جاركاند". وأضاف أن حكومة الولاية ووزير الفحم يقدمان المساعدة.

يشار إلى أن الهند من البلاد الغنية بالفحم، خصوصاً في السلاسل الجبلية المتوازية من ساحل بحر العرب في غوجارات في الغرب إلى هضبة غوتا ناغبور الغنية بالفحم في جارخاند شرق البلاد، حيث تعتبر ولاية جهاركاند ثالث أغنى الولايات الهندية الـ 29 باحتياطي الفحم وخام الحديد.

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