يعقد الأمن الدولي اجتماعاً يوم الجمعة، لمناقشة الملف السوري، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في عموم سوريا منتصف الليلة الماضية حيز التنفيذ، بضمانة تركية وروسية.

وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً مغلقاً لبحث الموضوع السوري، دون إعطاء معلومات حول الجهة التي طلبت عقد الاجتماع.

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية.

وجاء الإعلان بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الاربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين المعارضة والنظام، بضمانة بلاده وتركيا، كما أكدت الخارجية التركية، التوصل للاتفاق، وأشارت إلى أن المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية، ليست جزءا من الاتفاق، وأن أنقرة وموسكو تضمنان تطبيقه.