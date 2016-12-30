أعلنت الشرطة البرازيلية، يوم الجمعة، عن عثورها على جثة في سيارة محروقة تعود للسفير اليوناني في البرازيل كيرياكوس أميريديس في مدينة ريو دي جانيرو الساحلية.

وقالت وسائل إعلام، بأن السلطات البرازيلية المعنية ستجري فحصا لتحديد هوية القتيل، ومعرفة ما إذا كانت تعود للسفير نفسه أم لا.

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ونشرت قناة "غلوبو" البرازيلية صورة لسيارة السفير اليوناني التي وجدت في بلدية نوفا-إيغواسو.

وكانت وسائل إعلام أفادت سابقا بأن السفير اليوناني لدى البرازيل، كيرياكوس أميريديس، اختفى في ريو دي جانيرو، وأنه شوهد آخر مرة مساء يوم الاثنين 26 كانون الأول وهو يغادر منزل أصدقاء زوجته البرازيلية في ضاحية فقيرة وتشتهر بالعنف في منطقة مدينة ريو.

يشار إلى أن أميريديس شغل منصب قنصل اليونان في البرازيل في الفترة (2001-2004) وتولى منصب السفير في كانون الأول الماضي، وكان يقضي عدة أيام من حين إلى آخر في ريو دي جانيرو للاستجمام.

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