أنهك توتنهام هوتسبير شباك مستضيفه ساوثهامبتون وتخطاه برباعية مقابل هدف، في ختام المرحلة الـ18 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ضمن البوكسينغ داي.

ورفع السبيرز رصيدهم إلى 36 نقطة في المركز الخامس، مقابل تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 24 في المركز الثامن.



على ملعب سانت ماريز، فرض توتنهام سيطرة شبه مطلقة على مجريات الشوط الأول، لكن صاحب الأرض كان سبّاقاً إلى افتتاح التسجيل بعد عرضية من ركلة حرة نفذها جيمس وارد-بروز وتابعها المدافع الهولندي فيرغيل فان ديك برأسه في أسفل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس (2).



ولم يطل رد توتنهام كثيراً، وجاء من متابعة رأسية أيضاً عندما ارتقى ديلي آلي لكرة عالية أرسلها الفرنسي موسى سيسوكو من الجهة اليسرى وارتطمت برأس مدافع، وطار لها النيجيري الأصل فوق فان ديك نفسه وأسكنها أعلى الزاوية اليسرى لمرمى فرايزر فورستر (19).



وفي الشوط الثاني، تقدم توتنهام بعد ركلة ركنية ومتابعة رأسية من هاري كين على يسار الحارس (51) مسجلاً هدفه الثامن في البطولة هذا الموسم.



وحصل ديلي آلي على ركلة جزاء إثر دفع "غير واضح" من الخلف من قبل ناثان ريدموند الذي طرد (57)، انبرى لها كين وأرسلها في أعلى المدرجات مفوتاً فرصة قتل المباراة بهدف ثالث.



وتاه ساوثهامبتون في الدقائق الأخيرة، وسجل توتنهام الهدف الثالث بعد كرة بعيدة أصابت رأس أحد لاعبي صاحب الأرض ووصلت إلى الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بديل سيسوكو فكسر التسلل وانفرد وسدد كرة منحرفة في أسفل الزاوية اليسرى (85).



وأضاف آلي الهدف الثاني الشخصي والرابع للضيوف إثر تمريرة بينية من داني روز تابعها بسهولة في الشباك (87).