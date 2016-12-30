منح الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم نجم الأرجنتين ونادي برشلونة ليونيل ميسي جائزة أفضل صانع ألعاب في العالم لعام 2016.

وهي المرة الثانية التي يحرز فيها ليونيل ميسي هذا اللقب، لكنه هذه المرة تفوق بشكل كاسح على جميع منافسيه بعدما حصل على مائة وست نقاط، بينما حصل زميله في برشلونة أندريس إنييستا على المركز الثاني بست وستين نقطة.



ويأتي منح هذه الجائزة لميسي بعد دراسات وتحليلات ومراجعات لأداء البرغوث الأرجنتيني مع فريقه الكاتالوني حينما قاده للتتويج بلقب الدوري وكأس الملك فضلا عن الدور الحاسم الذي لعبه في مساندة زملائه في الفريق البرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز وتسجيله الأهداف الشخصية من مختلف الوضعيات وبأساليب مختلفة.