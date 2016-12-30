عوض غولدن ستايت ووريرز وصيف بطل الموسم الماضي هزيمته قبل أيام أمام حامل اللقب كليفلاند كافالييرز، بفوزه على ضيفه تورونتو رابتورز 121-111 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المقابل، مني لوس أنجليس كليبرز بهزيمته الرابعة توالياً أمام مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 98-102.



في المباراة الأولى التي جمعت متصدر مجموعة الهادي الغربية والبطولة، مع متصدر مجموعة الأطلسي وثاني المنطقة الشرقية، رفع غولدن ستايت رصيده إلى 28 فوزاً و5 هزائم، مقابل 22 انتصاراً و9 هزائم لمنافسه.



وتمكن غولدن ستايت، بطل 2015 واحد أبرز المرشحين للقب هذا الموسم، من تجاوز خسارته بنقطة أمام كليفلاند (108-109) الأحد، بفوز بفارق عشر نقاط على تورونتو.



وفي مباراة ثانية، سقط كليبرز أحد الفرق القوية في المنطقة الغربية، للمرة الرابعة توالياً على رغم تقدمه في النصف الأول من المباراة.



وكان كليبرز الفريق الوحيد في المنطقة الغربية الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة، على غرار إندينا بيسرز في المنطقة الشرقية الذي سقط على أرض واشنطن ويزاردز 105-111.



ونجح جون وول (36 نقطة و11 متابعة) وأوتو بورتر جونيور (22 نقطة) في قيادة واشنطن إلى الفوز الخامس عشر (مقابل 16 خسارة)، بينما فشل بول جورج (34 نقطة) وجف تيغ (19 نقطة) في تجنيب إنديانا الذي كان ضعيفاً دفاعياً، الخسارة الـ 18 مقابل 15 انتصاراً.

في بقية المباريات، فاز سان أنطونيو سبيرز على فينيكس صنز 119-98 وأتلانتا هوكس على نيويورك نيكس 102-98، وميلووكي باكس على ديترويت بيستونز 119-94، وتغلب بورتلاند ترايل بلايزرز على ساكرامنتو كينغز 102-89، وفاز دنفر ناغتس على مينيسوتا تمبروولفز 105-103، وشيكاغو بولز على بروكلين نتس 101-99، وتشارلوت هورنتس على أورلاندو ماجيك 120-101.