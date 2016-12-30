أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، يوم الجمعة، أن طائرة حربية روسية شاركت في قصف مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في محيط مدينة الباب شمال سوريا.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الطائرة الروسية وجهت يوم الخميس، 3 ضربات إلى مواقع "داعش" في محيط الباب وفي مناطق جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحا.

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وحسب البيان، جاءت الغارات الروسية في سياق العمليات العسكرية بمحيط الباب خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويأتي عذا الإعلان رغم تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الخميس بإنه ليست هناك عملية مشتركة بين تركيا وروسيا ضد تنظيم "داعش" في مدينة الباب السورية.

وأضافت الهيئة أن الطيران التركي بدوره شن سلسلة غارات في الباب وقرية الدغلباش، ما أسفر عن تدمير 17 هدفا لـ"داعش" وتصفية 26 مسلحا.

كما أعلن الجيش التركي إن جنديا تركيا قتل وأصيب خمسة في هجوم للتنظيم المتشدد إلى الجنوب من بلدة الأزرق.

وأصيب 8 جنود أتراك على تخوم مدينة "الباب"، شرقي محافظة حلب شمال سوريا، خلال مشاركتهم في عملية "درع الفرات" المتواصلة منذ نحو 4 شهور.

يشار الى ان تركيا أطلقت في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش" اهمها جرابلس ودابق وصوران.

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