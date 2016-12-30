رحبت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، بوقف إطلاق النار في عموم سوريا، ودعت مجموعات المعارضة المسلحة كافة إلى الانضمام لاتفاقات الهدنة والتسوية السياسية.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ قولها، ان "الصين ترحب بتوقيع الاتفاق بين النظام والمعارضة السورية، وتدعم كل الخطوات الإيجابية في هذا الاتجاه".

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وتابعت تشون ينغ "نأمل بأن كل الأطراف ستلتزم بشروط وقف إطلاق النار، وبأن الفصائل الأخرى ستنضم إلى هذا الاتفاق".

وكان اتفاقاً لوقف إطلاق نار شامل في سوريا دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس_ الجمعة 30 كانون الأول، وانضم إليه قوات الجيش النظامي و7 جماعات من المعارضة المسلحة تضم أكثر من 60 ألف مسلح، وذلك بضمانات روسية وتركية.

يشار إلى ان إعلان الهدنة في سوريا لاقى ترحيباً من قبل واشنطن التي اعتبرته "تطوراً إيجابياً"، كما رحب كل من المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا والخارجية المصرية بالاتفاق داعين كل الأطراف الى الالتزام به، في حين حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من استغلال الهدنة لممارسة التهجير القسري مطالباً بمراقبتها دوليا.