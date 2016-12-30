بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني نورسلطان نزاربايف، هاتفياً يوم الجمعة، التحضير للمفاوضات السورية المرتقبة في أستانا.

وقال الكرملين في بيان أن الرئيسين ركزا خلال المكالمة، على المسائل المتعلقة بالمفاوضات المقرر إجراؤها في العاصمة الكازاخستانية أستانا حول التسوية السلمية للأزمة السورية.

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يشار إلى ان بوتين أجرى مؤخراً سلسلة اتصالات دولية، في إطار الجهود لضمان الهدنة في سوريا، التي دخلت حيز التنفيذ الليلة الماضية، واستئناف العملية السياسية، وفق اتفاق روسي تركي بهذا الشأن.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اعلنت يوم الجمعة الماضي، ان اجتماعا للنظام والمعارضة السورية سيعقد منتصف كانون الثاني القادم في العاصمة الكازاخستانية استانا، بحيث سيمثل وفد المعارضة كل القوى الموجودة على الارض باستثناء تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش".

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اقترحا على الأطراف المتنازعة في سوريا، استئناف الحوار السياسي فيما بينها في منصة جديدة، معتبرين أن العاصمة الكازاخستانية أستانا قد تكون منصة محايدة جيدة، تلاه اعلان الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف عن موافقة أستانا استضافة مثل هذه المفاوضات.

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