اعتبر الأمين العام المقبل للامم المتحدة انطونيو غوتيريس يوم الاربعاء إن الحرب في سوريا تحولت الى "سرطانا على نطاق دولي"، معبرا عن أمله بأن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من "تجاوز خلافاتهما" لوضع حد لذلك.

وقال غوتيريس في مقابلة للتلفزيون البرتغالي "اس اي سي" نقلته وكالة (أ ف ب)، أن هذه الحرب "لا تتسبب بمعاناة للشعب السوري فحسب" لكنها تؤدي أيضا الى "ردود فعل عنيفة تقود في بعض الحالات إلى أعمال إرهابية".

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ودعا المسؤول الاممي القوى الكبرى الى " وضع حد للنزاع" لأنه "من دون دعم خارجي" لن يستطيع السوريون مواصلة الحرب "الى الابد".

وتشهد عدة مناطق بسوريا تصعيدا في عمليات القصف, مما ادى الى سقوط قتلى، وحدوث اضرار مادية بالبنى التحتية, وسط انتقادات دولية لموسكو باستهداف طيرانها مواقع مدنية, ودعوات بممارسة "ضغوطات" على النظام من اجل ايقاف قصفه للمناطق، في الوقت الذي تشهد فيه عدة مناطق في سوريا تدهورا في الأوضاع الإنسانية, حيث تعاني من حصارٍ، ما أدى لنقص حاد في الدواء والغذاء.