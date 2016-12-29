قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، ان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا "تطورا إيجابيا", معبرة عن أملها بتنفيذه من قبل جميع أطراف النزاع

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر "إن الخبر حول الهدنة في الحرب الأهلية في سوريا تطور إيجابي".

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وأعرب تونر عن أمل بلاده بأن "تلتزم جميع الأطراف بها وتحترمها".

وكانت قيادة الجيش النظامي أعلنت في وقت سابق من يوم الخميس، وقف إطلاق نار شامل في جميع المناطق اعتباراً من بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة باستثناء تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة بهما.

وجاء الإعلان بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الاربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.

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