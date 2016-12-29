قال الرئيس بشار الأسد خلال لقاءه نواباً من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية الروسية يوم الخميس، إنه إذا "أرادت أوروبا مساعدة الشعب السوري يجب عليها أن تتوقف أولاً عن دعم الإرهابيين وأن ترفع الحصار الجائر الذي يطال أساسيات حياة السوريين".

وأوضح الأسد, بحسب بيان رئاسيأن "على المسؤولين الأوروبيين أن يدركوا أن الحل في سورية هو بيد الشعب السوري.. وأن يعترفوا أن الهجمات الإرهابية التي تشهدها بلادهم هي نتيجة سياساتهم الخاطئة، وبالتالي عليهم أن يسألوا أنفسهم هل السياسات التي يتبعونها لصالح شعوبهم أم ضدها".

وأكّد الأسد أن عملية مكافحة الإرهاب تتم عبر المسار العسكري وهو يسير بشكل جيد بسبب الدعم الروسي، وتجفيف الموارد المالية التي يستطيع الإرهابيون عبرها تجنيد الناس في صفوفهم، والأهم هو كيفية التعامل مع الإرهاب كأيديولوجيا".

وأشار إلى أن "روسيا عبر دعمها لـ سوريا، لا تدافع عن أمن السوريين فقط وإنما عن أمن شعبها والشعوب الأوروبية أيضاً".

وساعد التدخل العسكري الروسي الذي بدأ في سوريا أيلول الماضي على تحويل دفة الحرب لصالح الجيش النظامي بعد أشهر من مكاسب حققتها فصائل معارضة خاصة في ريفي اللاذقية وحلب بعد ظهور أسلحة متقدمة بايدي معارضين يعتقد انها إمدادات عسكرية غربية ومن دول عربية، بينها صواريخ أمريكية الصنع مضادة للدبابات.