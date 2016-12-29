أكدت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس، تعرض سفارتها في دمشق للقصف مجدداً، من قبل المعارضة المسلحة في ريف دمشق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، إن قذيفة أطلقت من منطقة خاضعة للمسلحين في ريف دمشق، سقطت على موقع السفارة الروسية، مضيفة أن القذيفة انفجرت بالقرب من مدخل القسم القنصلي وألحقت أضرارا مادية غير ملموسة.

وشددت على أن الاستهداف الجديد للبعثة الدبلوماسية الروسية أمر غير مقبول ويستحق إدانة حاسمة، مضيفة أن "محاولات المتطرفين إفشال الجهود الرامية إلى ضمان نظام وقف إطلاق النار على أراضي سوريا يجب منعها".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت يوم الأربعاء, ان السفارة الروسية في دمشق تعرضت للقصف, مشيرة الى ان السفارة وموظفيها معرضون للخطر من قبل "الإرهابيين" المتواجدين بريف العاصمة.

ويشار الى ان مبنى السفارة الروسية في دمشق الواقع في منطقة المزرعة، تعرض للقصف بقذائف الهاون مرات عدة, كان آخرها, 28 تشرين الأول الماضي, حيث سقطت قذيفتي هاون على السفارة، ولم ينجم عن ذلك وقوع ضحايا، وتسببت فقط بأضرار مادية شملت 4 سيارات وسور مبنى السفارة.