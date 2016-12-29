أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف, يوم الخميس, ان التعاون بين موسكو والادارة الامريكية الحالية"توقف عملياَ" في سوريا, معرباَ عن استعداد بلاده للتعاون مع الادارة الامريكية الجديدة في مجال مكافحة الارهاب بسوريا.

وذكر وسائل اعلامية ان لافروف قال لوكالة "نوفوستي" إنه من "السذاجة توقع حدوث تغييرات من الإدارة الأمريكية الحالية في مجال التعاون مع روسيا في سوريا."

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واشار لافروف الى ان التعاون بين الدولتين توقف عمليا في سوريا بعد "الضربة الخاطئة" من جانب طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد مواقع الجيش السوري في دير الزور, وتوقف تنفيذ الاتفاقية بين الدولتين الخاصة بتشكيل مجموعة تنفيذية مشتركة لتنسيق عمل الطيران الروسي وطيران التحالف الدولي في قصف مواقع الإرهابيين في سوريا.

ونفذ طيران التحالف, بقيادة واشنطن, أيلول الماضي، غارات على أحد مواقع الجيش النظامي في جبل الثردة بريف دير الزور, حيث اعلنت موسكو ان القصف اسفر عن مصرع اكثر من 62 جنديا واكثر من 100 جريح, مطالبة بتحقيق شامل, في حين اعربت واشنطن عن "اسفها", نافية "تعمدها" استهداف الجيش السوري.

وكانت الخارجية الروسية اتهمت, في وقت سابق, إدارة واشنطن الحالية بدعم أي قوة مدمرة وتخريبية بما في ذلك جبهة "النصرة"، وذلك في سبيل تغيير السلطة في دمشق.

ونوه لافروف بأن روسيا مستعدة للتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مجال مكافحة الإرهاب بما في ذلك في سوريا.

ونفى الكرملين, مؤخرا, رفض موسكو عقد اتفاق جديد حول التسوية بسوريا مع واشنطن, قبل تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة.