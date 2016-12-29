استدعت شركة "تويوتا" حوالي 19 ألف سيارة نوع "لكزس" من روسيا نتيجة خلل فيها.

وبحسب "رويترز"، فإن "تويوتا" استدعت 18 ألف سيارة و737 سيارة "لكزس"من فئات "إن إكس 200" و"إن إكس 200 تي" و"إن إكس 300 اتش" في روسيا، اثر خلل أصاب أنظمة المكابح.

وأخطرت وكالة "روستاندارت" المختصة بالمواصفات الفنية في روسيا، أصحاب السيارات بالاستدعاء، مشيرةً إلى أن عملية الاستدعاء شمل سيارات بيعت بعد 11 أيلول.