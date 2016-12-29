أكدت مصادر تايوانية أن "آبل" بصدد طرح إصادر رابع من هواتف "آيفون" في أيلول 2017، مع الإصدارات الثلاثة الأخرى المقرر اطلاقها.

ونقل موقع 9to5mac عن مورد تايواني لم يكشف اسمه، قوله إن "الآيفون الجديد قادم بشاشة 5 بوصة، مع مواصفات مماثلة لآيفون 7 إس وآيفون 77 إس بلس، القادمان العام المقبل، لكن الفرق الأساسي بهو أنه يضم كاميرا مزدوجة بشكل عمودي، بدلًا من الأفقي".

ومن المقرر أن تطلق "آبل" ثلاث نسخ من هواتف "آيفون" في أيلول القادم، وهي "آيفون 7 إس" و"آيفون 7 إس بلس" و"آيفون 8" القادم بتغييرات جذرية مع هيكل زجاجي، ودعم للشحن اللاسلكي، وشاشة أوليد.

ويبقى حديث هذه المصادر ضمن الشائعات، مالم يتم اعلان ذلك من "آبل"، ومن غير المتوقع الكشف عن هذه الهواتف رسمياً عما قريب.