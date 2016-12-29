أعلنت "ال جي" عن مكبر صوت جديد باسم LG PJ9 يطفو في الهواء دون أسلاك.

وبحسب prnewswire، فإن مكبر الصوت يرتبط بالأجهزة عبر البلوتوث ويطفو في الهواء، ويتمتع بمعايير مقاومة الماء IPX7، ويصمد تحت الماء لمدة 30 دقيقة وبعمق 1 متر.

ويقدم مكبر الصوت، صوت محيطي بزاوية 360 درجة، ويعمل لمدة 10 ساعات متواصلة وعند فراغ البطارية، يقوم المكبر بالنزول إلى منصة الشحن اللاسلكي أو القاعدة الخاصة به ليقوم بشحن نفسه.

وستكشف "ال جي" عن سعر مكبر الصوت ومواعيد توفره ضمن معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2017 والذي ستبدأ فعالياته في لاس فيغاس الأسبوع القادم .