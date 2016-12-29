أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره المصري سامح شكري، في مكالمة هاتفية يوم الخميس، على تفاصيل الاتفاقات في سوريا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن لافروف أبلغ شكري بتفاصيل اتفاقات الهدنة والانتقال الى التسوية السياسية بين النظام والمعارضة السورية.

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وأضافت الخارجية أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات حول الجوانب المختلفة للوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في وقت سابق من الخميس، عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.

وجاء الإعلان عن الهدنة في سوريا, بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الاربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.

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