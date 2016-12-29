رحب المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الخميس، باتفاق الهدنة في البلاد، واعتبرها حجر الأساس لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وجاء في بيان صدر عن مكتب دي ميستورا، "يرحب المبعوث الأممي الخاص بإعلان وقف إطلاق النار في عموم البلاد، بين النظام في سوريا ومجموعات المعارضة المسلحة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 00:00 الجمعة، 30 كانون الأول من العام 2016".

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وأشار دي ميستورا، حسب البيان، إلى أن "الوقف الشامل للأعمال القتالية لا يزال أساسا في البرنامج الذي وضعه قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ".

وكان دي ميستورا أعرب يوم الأربعاء عن استعداده للمساهمة في إعداد اتفاقات بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف القتال وإطلاق الحوار في استانة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في وقت سابق من الخميس، عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.

وجاء الإعلان عن الهدنة في سوريا, بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الاربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.

يشار الى ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 تبني بالإجماع وذلك بتاريخ 18 كانون الأول 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

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