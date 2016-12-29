نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، قائمة تشكيلات المعارضة المسلحة التي تنضم للهدنة في سوريا بدءا من منتصف الليلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها, نشرته وسائل اعلام روسية, أن من بين المنضمين تشكيل "فيلق الشام" الذي يضم 19 فصيلة، والعدد الإجمالي لمقاتليه يتجاوز 4 آلاف فرد. وتخوض فصائل الحركة معارك في أرياف حلب وإدلب وحماة وحمص.

وحركة "أحرار الشام" التي تضم أكثر من 80 فصيلة، ويبلغ عدد مقاتليها قرابة 16 ألف شخص. وتحارب فصائل الحركة في أرياف حلب ودمشق ودرعا وإدلب واللاذقية وحماة وحمص.

ومن بين المنضمين ايضا,وفقا للبيان, "جيش الإسلام" الذي يضم 64 فصيلة، والعدد الإجمالي لمقاتليه يبلغ 12 ألف فرد. وتحارب فصائله في أرياف حلب ودمشق ودرعا ودير الزور واللاذقية وحماة وحمص.

والتشكيل الرابع هو "ثوار الشام" الذي يضم 8 كتائب، والعدد الإجمالي لأفرادها 2500 شخص. وتحارب فصائل "ثوار الشام" في أرياف حلب وإدلب واللاذقية , والخامس كان "جيش المجاهدين" الذي يضم 13 فصيلة، والعدد الإجمالي لمقاتلي "جيش المجاهدين" قرابة 8 آلاف فرد. وتخوض فصائل التنظيم المعارك في أرياف حلب وإدلب وحماة.

وأشارت الوزارة إلى ان التشكيل السادس هو "جيش إدلب" الذي يضم 3 فصائل كبيرة، وعدد أفراده يتجاوز 6 آلاف مقاتل. ويحارب التنظيم في ريف إدلب.

والتشكيل السادس هو "الجبهة الشامية" التي تضم 5 فصائل كبيرة، والعدد الإجمالي لأفرادها قرابة 3 آلاف شخص. وتحارب فصائل الجبهة في أرياف حلب وإدلب ودمشق.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم الخميس، أن تشكيلات المعارضة المسلحة التي وقعت على الاتفاق مع دمشق تضم أكثر من 60 ألف مسلح.

وأضاف أن روسيا جهزت "خطا ساخنا" للاتصال مع تركيا نظرا لكونهما جهتين ضامنتين لوقف النار في سوريا.

وأشار إلى أن 7 مجموعات ممن وقعت على وقف إطلاق النار في سوريا هي القوى الرئيسية للمعارضة المسلحة السورية.

وكانت المعارضة السورية وافقت بوقت سابق من يوم الخميس, على اتفاق وقف اطلاق نار شامل في عموم الأراضي السورية, وذلك عقب اعلان قيادة الجيش عن هدنة كاملة في الاراضي السورية اعتباراً من منتصف ليلة الخميس.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في وقت سابق من الخميس، عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام

وجاء الإعلان عن الهدنة في سوريا, بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الاربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.