اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان, يوم الخميس, في اتصال هاتفي, على استثناء "الإرهابيين" لا سيما تنظيم "داعش" من اتفاق وقف اطلاق النار, المقرر دخوله حيز التنفيذ منتصف الليلة.

ونقلت وكالات انباء عن متحدث باسم الرئيس التركي طيب إردوغان, في بيان, إن اردوغان اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي لبحث وقف إطلاق النار في سوريا المقرر أن يبدأ عند منتصف الليل.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

ومن المقرر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس, بحسب ما اعلنته قيادة الجيش, فيما وافقت المعارضة السورية على الخطة.

واضاف المتحدث إبراهيم كالين ان " الزعيمين بحثا المحادثات المرتقبة بشأن سوريا والمقرر أن تجرى في استانة عاصمة كازاخستان".

ومن المقرر ان تجري مفاوضات السلام السورية في جنيف في شهر شباط المقبل, كما تجري التحضيرات لامكانية عقد محادثات في كازاخستان.

وجاء عقب اعلان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أن اتفاق الهدنة الشاملة في سوريا ينص على وقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك الجوية، مؤكداً أن تركيا وروسيا ستعملان كضامنتين للاتفاقية.

كما اعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.

وجاء الإعلان عن الهدنة في سوريا, بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الاربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.