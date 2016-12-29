وافقت المعارضة السورية, يوم الخميس, على اتفاق وقف اطلاق نار شامل في عموم الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء (رويترز) عن زكريا ملاحفجي رئيس المكتب السياسي لتجمع (فاستقم) قوله إن " وقف إطلاق النار لا يستثني إلا المناطق الخاضعة للدولة الإسلامية".

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وجاء ذلك عقب إعلان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن وقف اطلاق نار شامل في الاراضي السورية اعتباراً من منتصف الخميس, باستثناء تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة بهما.

وكان أحد المسؤولين في المعارضة السورية قال امس أن جماعات المعارضة الرئيسية تبحث مع تركيا اقتراح بشأن وقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه مع روسيا , رافضة طلب الروس استثناء الغوطة الشرقية بريف دمشق, وموضحا أن أي مفاوضات لا تفضي إلى رحيل النظام فهي هدر للوقت.

وجاء الإعلان عن الهدنة في سوريا, بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الاربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.