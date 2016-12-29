أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, يوم الخميس, عن وقف اطلاق نار شامل في الاراضي السورية اعتباراً من منتصف الخميس, باستثناء تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة بهما.

وأشارت قيادة الجيش, في بيان, نشرته وكالة الانباء (سانا), إلى "وقف شامل للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتباراً من يوم 30-12-2016 وذلك بعد الانتصارات والنجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة على أكثر من اتجاه".

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وأضافت القيادة انه "يستثنى من قرار وقف إطلاق النار تنظيما داعش وجبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بهما".

ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سوريا, وفقا للبيان.

وجاء الإعلان بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الاربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.

وكان أحد المسؤولين في المعارضة السورية قال امس أن جماعات المعارضة الرئيسية تبحث مع تركيا اقتراح بشأن وقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه مع روسيا , رافضة طلب الروس استثناء الغوطة الشرقية بريف دمشق, وموضحا أن أي مفاوضات لا تفضي الى رحيل النظام فهي هدر للوقت.

ومن المقرر ان تجري مفاوضات السلام السورية في جنيف في شهر شباط المقبل, كما تجري التحضيرات لامكانية عقد محادثات في كازاخستان.