أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الخميس, عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في سوريا بدءا من منتصف ليلة الخميس ,واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.

ونقلت وكالات أنباء عن بوتين قوله, خلال اجتماع مع وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو, إنه "تم توقيع ثلاث وثائق. الوثيقة الأولى اتفاقية وقف إطلاق النار في أراضي الجمهورية العربية السورية بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة, وتختص الوثيقة الثانية بإجراءات مراقبة وقف إطلاق النار,وتعلن الوثيقة الثالثة الاستعداد لبدء محادثات السلام في سوريا".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأشار بوتين الى أنه "تلقى نبأ توقيع اتفاقية وقف العمليات القتالية في سوريا, بوقت سابق من اليوم, وننتظر وقوع هذا الحدث فحسب، بل عملنا الكثير لوقوعه في أقرب وقت".

وجاء ذلك بالتزامن مع اعلان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية بدءا من منتصف الليلة

ن جانب آخر , أعلن بوتين أن الاتفاقات حول التسوية في سوريا "هشة" وتتطلب اهتماما خاصا وصبرا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال, في وقت سابق اليوم, إن أنقرة تسعى لإعلان هدنة شاملة في سوريا قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن إجراء محادثات مع الرئيس بشار الأسد "غير وارد", مشيرا الى ان روسيا تقدم الضمانات حول التزام النظام بوقف إطلاق النار، وتركيا تقدم الضمانات حول التزام المعارضة، ولكن إيران لم تقدم أي ضمانات حتى الآن.

وكانت أنقرة وموسكو توصلتا, يوم الأربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.

ومن المقرر ان تجري مفاوضات السلام السورية في جنيف في شهر شباط المقبل, كما تجري التحضيرات لامكانية عقد محادثات في كازاخستان.