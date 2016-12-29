أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية, يوم الخميس, ان عشرات الطرق في عدة محافظات إما غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة تشكل الثلوج.

وبينت الإدارة في نشرتها , بحسب وكالة (سانا), أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا منطقة قطنا طريق خربة السودا عين الشعرة وطريق عرنة دربل وطريق حينة دربل غير سالكة بسبب تراكم الثلوج .

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وفي منطقة الزبداني كل الطرق المؤدية للمدينة ونواحيها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وفي منطقة يبرود طريق عسال الورد رأس المعرة سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة حماة جميع الطرق سالكة عدا منطقة الغاب طريق جوبة برغال شطحة غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وعن محافظة اللاذقية كل الطرق في المحافظة سالكة عدا منطقة القرداحة طريق جوبة برغال الغاب غير سالك بسبب تشكل الجليد وطريق مركية مقامات بني هاشم سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء كل الطرق في المحافظة سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف والطرق المؤءدية إلى ناحية ملح وقراها جميعها غير سالكة بسبب تراكم الجليد وطريق المقوس ظهر الجبل الكفر صلخد وطريق سهوة بلاطة السويداء سالكان بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطرق الرحى الكفر والطرق المؤدية الى منطقة صلخد سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث.