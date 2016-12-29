سقطت,يوم الخميس, عدة قذائف هاون في مناطق بدمشق وريفها, ما ادى الى وقوع جرحى في محيط السفارة الروسية بمنطقة المزرعة, وقرب ساحة المحافظة. .

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن مصدر بقيادة شرطة محافظة دمشق قوله إن "إرهابيين يتنشرون في الغوطة الشرقية قصفوا صباح اليوم حي المزرعة بقذيفة هاون سقطت في محيط السفارة الروسية ما تسبب بإصابة شخصين بجروح واضرار مادية بسيارتين كانتا مركونتين في المكان".

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واضاف المصدر ان " قذيفة صاروخية أطلقها ارهابيون سقطت في محيط مدرسة جودت الهاشمي في منطقة التجهيز أدت إلى إصابة 7 اشخاص بجروح ووقوع أضرار في الأملاك الخاصة والعامة".

من جانبها, قالت مصادر مؤيدة إن قذيفة هاون سقطت بالقرب من ساحة المحافظة بدمشق وسط معلومات اولية عن وقوع جرحى.

كما سقطت قذائف هاون في محيط ساحة الامويين والمزة 86 بدمشق وضاحية الاسد ومحيط مشفى تشرين العسكري بريفها, بحسب المصادر.

جاء ذلك عقب يوم من تعرض السفارة الروسية لاستهدافها بالقذائف, حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية ان سفارتها في دمشق تعرضت للقصف, مشيرة الى ان السفارة وموظفيها معرضون للخطر من قبل "الإرهابيين" المتواجدين بريف العاصمة.

ويشار الى ان مبنى السفارة الروسية في دمشق الواقع في منطقة المزرعة، تعرض للقصف بقذائف الهاون مرات عدة, كما تتعرض مناطق خاضعة لسيطرة النظام في دمشق للاستهداف بالقذائف بشكل مستمر.