سقط جرحى, يوم الخميس, جراء بسقوط قذائف هاون في محيط السفارة الروسية في منطقة المزرعة, وعلى ساحة المحافظة بدمشق.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن مصدر بقيادة شرطة محافظة دمشق قوله إن "إرهابيين يتنشرون في الغوطة الشرقية قصفوا صباح اليوم حي المزرعة بقذيفة هاون سقطت في محيط السفارة الروسية ما تسبب بإصابة شخصين بجروح واضرار مادية بسيارتين كانتا مركونتين في المكان".

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من جانبها, قالت مصادر مؤيدة إن قذيفة هاون سقطت بالقرب من ساحة المحافظة بدمشق وسط معلومات اولية عن وقوع جرحى.

كما سقطت قذيفة هاون في محيط ساحة الامويين, بحسب المصادر.

جاء ذلك عقب يوم من تعرض السفارة الروسية لاستهدافها بالقذائف, حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية ان سفارتها في دمشق تعرضت للقصف, مشيرة الى ان السفارة وموظفيها معرضون للخطر من قبل "الإرهابيين" المتواجدين بريف العاصمة.

ويشار الى ان مبنى السفارة الروسية في دمشق الواقع في منطقة المزرعة، تعرض للقصف بقذائف الهاون مرات عدة, كما تتعرض مناطق خاضعة لسيطرة النظام في دمشق للاستهداف بالقذائف بشكل مستمر.