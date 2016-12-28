قتل خمسة أشخاص ,بينهم رضيع ,وأصيب 52 آخرون بجروح ,صباح الأربعاء, في مدينة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس جراء حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وقطار بسبب, "خلل في الإشارات الضوئية".

ونقلت وكالات انباء عن وزارة الداخلية التونسية قولها, في بيان, إن "الحادث وقع نحو الساعة السادسة صباحا , حيث انقسمت الحافلة إلى جزئين من شدة الصدمة على مستوى تقاطع السكة في سيدي فتح الله (جبل الجلود)، على بعد خمسة كيلومترات جنوب العاصمة.

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ولم يتم الإعلان رسميا عن هويات الضحايا الخمس، وعرف ان رضيعا بينهم وضابطين في الجيش وضابط امن..

وبحسب الوزارة، فقد تم نقل 52 جريحا إلى مستشفيات عدة في تونس الكبرى.

ودعا الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، السلطات التثبت من كل مواطن الخلل وأخذ كل ما يلزم من تدابير لتفاديها في كل مكان معرض لنفس الأخطار على تراب الجمهورية .

واعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن فتح تحقيق في الحادث , لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات .

من جانبه , قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالمنطقة معز بوراوي ان"المعطيات الاولية الميدانية تشير الى ان الاضواء وحواجز الامن كانت معطلة, وهذا الخلل كان وراء الحادث ".

وتعرضت تونس لحوادث مشابهة, حيث شهدت منطقة العمائم في منتصف حزيران 2015 حادث قطار مروعا اوقع 17 قتيلا و70 جريحا, كما قتل, في أواخر آب, 16 شخصا وأصيب 85 آخرون بجروح في حادث مروري في ولاية القصرين وسط البلاد.

ويقتل أكثر من ألف شخص سنويا بحوادث مرورية في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليونا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن تونس تسجل أعلى نسبة قتلى حوادث مرورية في شمال أفريقيا بعد ليبيا.