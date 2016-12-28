كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق يوم الأربعاء، عن انخفاض اسعار عدد من المواد الأساسية خلال الشهر الحالي في أسواق دمشق، أبرزها انخفاض بنسبة 12.5% لسعر السمن النباتي، وكذلك انخفض سعر السكر 10%، والزيت النباتي بنسبة 3%.

ونقلت وسائل اعلام وصجف محلية عن معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المديرية محمود الخطيب قوله، إن معظم الانخفاضات السعرية التي طالت بعض المواد تعود إلى عاملين أساسيين هما "انخفاض سعر المادة عالمياً في حال كانت مستوردة مثل الزيوت والسمون والسكر يضاف إليها استقرار أسعار صرف الليرة أمام الدولار خلال الشهر الحالي".

ووصل سعر كيلو السكر في النصف الأول من الشهر الحالي 400 ليرة على حين انخفض في النصف الثاني إلى 360 ليرة , وكذلك سجل سعر كيلو السمن النباتي ألف ليرة للكيلو وانخفض في نهاية الشهر إلى 875 ليرة, وكيلو الزيت النباتي انخفض من 775 ليرة إلى 750 ليرة.

بينما ساد الاستقرار جميع المواد والسلع الأخرى مثل الرز وزيت الزيتون والبرغل والدقيق والشاي التي استقر سعر الكيلو بين 3-3.02 ألف ليرة واستقر سعر الفروج المذبوح عند 11900 ليرة ولحوم العجل الهبرة 3800 ليرة وكيلو هبرة الغنم قرابة 5 آلاف ليرة.

وشملت الزيادة السعرية التي سجلتها بعض المواد الغذائية صحن البيض الذي ارتفع منذ بداية الشهر من 1450 إلى 1550 ليرة بزيادة 100 ليرة للصحن.

وشهدت السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية مؤخرا ، ارتفاعات كبيرة متأثرة بارتفاع سعر الصرف.