خرج فريق الجيش من بطولة الأندية العربية لكرة القدم بخسارته أمام فريق نفط الوسط العراقي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الاربعاء على ملعب صيدا الدولي في لبنان ضمن إياب الدور التمهيدي.

وسجل الهدف صالح سدير في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي شهدت ركلة جزاء ضائعة للفريق العراقي في الدقيقة 42 حيث تألق حارس الجيش احمد مدنية في صدها.



وكان الجيش تعادل مع الفريق العراقي سلبا في لقاء الذهاب الذي جمعهما على أرض ملعب السلام زغرتا في لبنان.



وبهذه النتيجة تأهل النفط العراقي للنهائيات التي ستقام في مصر آب القادم.