تعرضت محطة محردة الحرارية بريف حماة، يوم الاربعاء، للاستهداف من قبل فصائل معارضة بعدة صواريخ، مما ادى الى حدوث اضرار مادية .

وافادت صفحات مؤيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "محطة توليد الكهرباء في محردة تعرضت للقصف من قبل الأرهابيين بنحو 12 صاروخاً ما أدى إلى حدوث أضرار في المحطة".

من جهتها, ذكرت مصادر معارضة ان "محطة كهرباء محردة خارج الخدمة بعد استهدافها بعدة صواريخ من قبل المعارضة المسلحة".

وتتعرض محطة محردة الحرارية بريف حماة، باستمرار، للاستهداف من قبل فصائل معارضة بعدة قذائف مما يؤدي الى اشتعال النيران فيها, وخروجها عن الخدمة