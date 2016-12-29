عدة مناطق بأرياف دمشق وحماه وادلب تحت مرمى القصف.. وسقوط ضحايا الاخبار المحلية شارك

سقط قتلى وجرحى, يوم الأربعاء, بقصف طال مناطق بأرياف حماه ودمشق وادلب.

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن جرحى سقطوا بقصف مدفعي على مدينة كفرزيتا بريف حماه الشمالي. وأضافت المصادر ان عددا من الجرحى سقطوا أيضا جراء قصف براجمات الصواريخ طال بلدة كفر عويد وقرية سفوهن في جبل الزاوية بريف ادلب. وفي سياق متصل ذكرت المصادر ان قتيلا وعددا من الجرحى سقطوا بقصف طال مدينة دوما بريف دمشق. من جانبها قالت مصادر مؤيدة إن سلاح الجو النظامي استهدف مواقع للمجموعات المسلحة في دوما بـ 4 ضربات جوية. وتتعرض عدة مناطق لاسيما بارياف دمشق وادلب وحماه, والخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة, بشكل مستمر للقصف من قبل الطيران النظامي و حليفه الروسي, ما يؤدي لسقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية. سيريانيوز

2016-12-29 00:37:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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