قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري, يوم الاربعاء, ان الأزمة الإنسانية في سوريا رهن بالتعاون والتنسيق الدولي مع الحكومة السورية في مجال محاربة الإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية, عن الجعفري قوله, خلال لقائه المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان, في طهران, إن "إيران تعد من الدول الرائدة في محاربة التيار التكفيري والإرهاب", منتقداَ "الدعم الإسرائيلي لإرهابيين داعش والنصرة".

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بدوره, شدد عبد اللهيان على "ضرورة إرسال المساعدات الانسانية العالمية الى حلب والفوعة وكفريا بريف ادلب وسائر المناطق المتأزمة".

وتعاني عدة مناطق في سوريا أوضاعا إنسانية سيئة, نتيجة الحصار المطبق عليها, رغم إدخال قوافل مساعدات إنسانية اليها, وسط احتدام عمليات المعارك وأعمال القصف على عدة مناطق , الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا, في ظل مناشدات دولية بوقف العنف.

كما شدد على "الحل السياسي المبني على الحوار السوري السوري, متهماَ "ارهابيين" في سوريا بمعارضة السلام والامن في البلاد والمنطقة, مؤكدا سعي طهران لتحقق "الحل السياسي "في سوريا

واتفق أطراف اللقاء الثلاثي في موسكو, الذي جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو, في وقت سابق من الشهر الجاري, على خطوات وإجراءات تهدف الى حل الأزمة السورية, من بينها الاستعداد الثلاث لضمان الاتفاق المستقبلي بين الحكومة السورية .

ومن المقرر ان تعقد مفاوضات السلام السورية في جنيف بشباط المقبل, فيما تجري التحضيرات لإمكانية عقد محادثات سورية في كازاخستان.