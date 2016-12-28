اعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الأربعاء, ان السفارة الروسية في دمشق تعرضت للقصف, مشيرة الى ان السفارة وموظفيها معرضون للخطر من قبل "الإرهابيين" المتواجدين بريف العاصمة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها, في بيان, إن "سفارتها في دمشق تعرضت مجددا للقصف من قبل الإرهابيين في ضواحي دمشق".

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وأوضحت الوزارة ان احدى القذائف , التي لم تتفجر لحسن الحظ، سقطت في الفناء الداخلي في مجمع المباني الإدارية للبعثة الدبلوماسية. وقد شارك خبراء المتفجرات في تحييد القذائف التي لم تتفجر".

واعتبرت وزارة الخارجية أن السفارة الروسية في دمشق وموظفيها معرضون للخطر من قبل "المجموعات الإرهابية" المتواجدة في ضواحي دمشق.

وتحدثت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي , في وقت سابق اليوم, عن سقوط قذيفة هاون محيط السفارة الروسية بحي المزرعة

ويشار الى ان مبنى السفارة الروسية في دمشق الواقع في منطقة المزرعة، تعرض للقصف بقذائف الهاون مرات عدة, كان آخرها, 28 تشرين الأول الماضي, حيث سقطت قذيفتي هاون على السفارة، ولم ينجم عن ذلك وقوع ضحايا، وتسببت فقط بأضرار مادية شملت 4 سيارات وسور مبنى السفارة.