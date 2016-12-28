أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية, يوم الأربعاء, ان عشرات الطرق في محافظات ريف دمشق وحماه والسويداء والقنيطرة إما غير سالكة او سالكة بصعوبة بسبب تسقط وتراكم الثلوج.

وأوضحت الإدارة في نشرتها ,بحسب وكالة (سانا), أن طرق خربة السودا/عين الشعرا وعرنة/دربل وحينة دربل في منطقة قطنا بريف دمشق جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج, بينما كل الطرق المؤءدية إلى منطقة الزبداني ونواحيها وطريق عسال الورد/رأس المعرة سالكة بصعوبة بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

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وفي محافظة حماة, كل الطرق سالكة عدا طريق عام جوبة برغال/شطحة بمنطقة الغاب غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريقي جورين/صلنفة وعين الكروم/ القرندح سالكين بصعوبة بسبب تشكل الجليد , وكذلك طريق جوبة برغال/الغاب في محافظة اللاذقية غير سالك بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء, جميع الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وناحية ملح وقراها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج, وطريق المقوس ظهر الجبل/الكفر/صلخد وطريق سهوة بلاطة السويداء سالكان بصعوبة بسبب تراكم الثلوج, وطريق الرحى-الكفر والطرق المؤءدية إلى منطقة صلخد سالكة بصعوبة, بسبب تشكل الضباب الكثيف.

أما في محافظة القنيطرة فطريق خان أرنبة حضر سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع .

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