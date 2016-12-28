بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي مختلف جوانب التسوية في سوريا وقضايا داخلية عدة.

ونقلت وسائل إعلام عن الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قوله "شهد الاجتماع نقاشا مفصلا حول مختلف جوانب التسوية السورية، بالإضافة إلى مناقشة المسائل الآنية المدرجة على جدول الأعمال الاجتماعي الاقتصادي في روسيا".

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وكان الكرملين الروسي رفض التعليق على وجود اتفاق مع تركيا على خطة لوقف اطلاق النار في كامل سوريا، يدخل حيز التنفيذ ليلة الخميس، بعد تقرير نشرته وكالة (الأناضول) التركية يفيد بالتوصل للاتفاق.

يشار الى ان الملف السوري تصدر محادثات بوتين ومجلس الأمن القومي الروسي لعدة جلسات، وغيره من المباحثات الدولية، حيث من المنتظر عقد مفاوضات سورية سورية في العاصمة الكازاخستانية استانا في كانون الثاني القادم، اضافة لتحديد موعد استئناف مفاوضات جنيف في شباط القادم.

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