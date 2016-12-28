قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الأربعاء، ان اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا قد يدخل التنفيذ في أي لحظة، في حين قال الكرملين انه لا يمكنه التعليق على مقل هذه الأنباء.

وقال الوزير التركي في تصريح صحفي، ردا على سؤال حول المقترح الذي قدمته موسكو وأنقرة على أطراف النزاع في سوريا، إن الصفقة قد تدخل حيز التنفيذ في أي لحظة.

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وتابع انه تم إعداد مسودتي اتفاقيتين بشأن الهدنة وإطلاق العملية السياسية بسوريا.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي... ليست لدي معلومات كافية."

وأضاف "نحن على اتصال دائم بزملائنا الأتراك لبحث التفاصيل المختلفة المتعلقة بالمحادثات المحتملة المقرر إجراؤها في أستانة" في إشارة إلى محادثات سلام سورية مقترحة تريد روسيا عقدها في قازاخستان.

وقال "كل هذا يجري بحثا عن حل سياسي لسوريا".

وكانت وكالة (الأناضول) التركية، نقلت عن مصادر موثوقة لم تسمها قولها أن أنقرة وموسكو نسقتا خطة لإحلال هدنة شاملة في كامل أراضي سوريا من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ ليلة الخميس.

وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، سيبدأ النظام السوري والمعارضة مفاوضات سياسية في أستانا الكازاخستانية تحت إشراف تركيا وروسيا، حسبما ذكرت الوكالة

وكانت كازاخستان رحبت باستضافة محادثات متعددة الأطراف حول الأزمة في سوريا، بعد أن تم اقتراح عاصمتها استانة كمنصة جديدة للمفاوضات السورية.

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