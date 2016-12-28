نقلت وكالة (الأناضول) التركية يوم الأربعاء، عن مصادر موثوقة لم تسمها، قولها ان أنقرة وموسكو اتفقتا على خطة لإحلال وقف اطلاق النار في سوريا بالكامل.

وأضافت المصادر، أنه سيتم عرض الخطة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد للموافقة عليها.

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وتم التوصل الى الخطة بعد نجاح وقف إطلاق النار في حلب وإجلاء مسلحي المعارضة وعائلاتهم من المدينة، بحسب المصادر.

وكان الجيش النظامي أعلن مساء الخميس 22 كانون الأول الحالي انتهاء عملية الإجلاء من شرق حلب، معلناً مدينة حلب منطقة خالية من السلاح والمسلحين.

وشددت الوكالة على أن وقف إطلاق النار لن يشمل التنظيمات الإرهابية، لكن من المفترض أن ينضم إليه الجيش النظامي والقوات المتحالفة معه وقوات المعارضة.

وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، سيبدأ النظام السوري والمعارضة مفاوضات سياسية في أستانا الكازاخستانية تحت إشراف تركيا وروسيا، حسبما ذكرت الوكالة

وأكدت الأناضول أن أنقرة وموسكو تريدان المساهمة في دعم المفاوضات السورية في إطار العملية السياسية التي نص عليها القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي العام الماضي.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اقترحا على الأطراف المتنازعة في سوريا، استئناف الحوار السياسي فيما بينها في منصة جديدة، معتبرين أن العاصمة الكازاخستانية أستانا قد تكون منصة محايدة جيدة.

وكان أعلن الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف عن موافقة أستانا استضافة مثل هذه المفاوضات.

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