قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، يوم الثلاثاء، أن سوريين اثنين قتلا برصاص حرس الحدود الأردني في محاولة لمنع تهريب المخدرات واجتياز الحدود السورية الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( ا ف ب) بياناً للقيادة العامة، جاء فيه إن "قوات حرس الحدود أحبطت أمس الاثنين 26 كانون الأول، محاولة تسلل لشخصين حاولا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية"،

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وأضاف البيان انه تم تطبيق قواعد الاشتباك "مما أدى إلى مقتلهما وضبط حبوب مخدرة كبتاجون بوزن 30 كيلوغراما و900 غرام تقريبا كانت بحوزتهم".

وشدد الأردن إجراءاته على الحدود مع سوريا، وذلك منذ اندلاع الأزمة في سوريا في آذار 2011.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية أن 85% من المخدرات التي يتم ضبطها في البلاد معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

وتقاضي المحاكم الأردنية من يثبت عليهم الإتجار بالمخدرات بعقوبة السجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما، تبعا للكميات المضبوطة، فيما تعاقب من يثبت عليه تهمة الحيازة أو التعاطي بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

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