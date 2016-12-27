استغل ديترويت بيستونز إراحة كليفلاند كافالييرز نجمه ليبرون جيمس، وفاز عليه 106-90 ضمن الدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين، منهيا سلسلة من خمسة انتصارات لحامل اللقب.

وغداة فوز كليفلاند على وصيفه العام الماضي غولدن ستايت ووريرز 109-108 في مباراة لم تحسم حتى الثواني الأخيرة، أراح كافالييرز جيمس في المباراة التي استضاف فيها بيستونز.



وهذه الخسارة هي السابعة لكليفلاند هذا الموسم في مقابل 23 فوزاً، علماً أن ثلاثاً من المباريات التي خسرها، كانت في غياب جيمس.



ولا يزال كليفلاند متصدراً ترتيب المنطقة الشرقية، علماً أن وصيفه تورونتو رابتورز حسن رصيده الاثنين إلى 22 فوزاً في مقابل ثماني خسارات، بفوزه على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 95-91.

والفوز هو الرابع تواليا لرابتورز، وساهم فيه نجمه دامار روزن بتسجيله 20 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة.



وأنهى شيكاغو بولز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، بفوزه على ضيفه إنديانا بايسرز 90-85.



وفاز هيوستن روكتس على فينيكس صنز 131-115، في مباراة شهدت تسجيل نجم هيوستن جيمس هاردن 32 نقطة و12 تمريرة حاسمة، ليحقق الـ "دبل دبل" الرابع والعشرين هذا الموسم.



وهي المرة التاسعة هذا الموسم يحقق هاردن 30 نقطة و10 تمريرات حاسمة على الأقل، ما ساهم في سيطرة هيوستن على المباراة. وسجل الفريق 39 نقطة في الربع الأول، وواصل تقدمه في المباراة إلى 34 نقطة، لاسيما في ظل تسجيله 15 رمية ثلاثية ناجحة.



وفاز أورلاندو ماجيك على ملعبه 112-102 على ممفيس غريزليز.