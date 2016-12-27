أبدع تشيلسي متصدر الدوري الإنكليزي فتخطى ضيفه بورنموث (3-0) في أول أيام البوكسينغ داي وذلك ضمن المرحلة 18من الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل للبلوز أهدافه، الإسباني بيدرو رودريغيز ثنائية (24، 90) والبلجيكي إيدين هازارد من ركلة جزاء في الدقيقة 49.



ورفع فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي رصيده إلى 46 نقطة في ريادة الترتيب، فيما بقي رصيد بورنموث 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

ومنذ الهزيمة 0-3 على ملعب آرسنال في 24 أيلول الماضي بات تشيلسي بمثابة كتلة خرسانية لا يمكن اختراقها حيث لم يتعرض الفريق لأي

هزيمة منذ ذلك الحين.



وحافظ تشيلسي على نظافة شباكه في تسع مباريات قبل أن تهتز شباكه مرتين فقط بعد تلك المرحلة.

وعلى ملعبه "اولد ترافورد"، واصل مانشستر يونايتد أداءه الجيد بتحقيق فوزه الرابع توالياً، وأبقى سجله خالياً من الهزائم للمباراة التاسعة توالياً، وذلك بتغلبه على ضيفه سندرلاند 3-1.



وافتتح لاعبو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو التسجيل في الدقيقة 39 عبر الهولندي دالي بليند الذي تبادل الكرة مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قبل أن يسددها أرضية في شباك جوردن بيكفورد.

وبعد تمريرته الحاسمة الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز، انتقل العملاق السويدي إلى التهديف، مسجلاً الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82 بعد تمريرة من الفرنسي بول بوغبا.

وسجل مانشستر الهدف الثالث عن طريق البديل الأرميني هنريك مخيتريان في الدقيقة 86 بعد تمريرة حاسمة أخرى من إبراهيموفيتش، وخطف الايطالي فابيو بوريني هدف الشرف لسندرلاند في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج المنطقة.



ورفع يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس أما سندرلاند فبقي رصيده 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

سيريانيوز



