وجه مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، لاستقدام مزيد من صهاريج المياه من المحافظات لزيادة كميات المياه وتوزيعها مجانا في الأحياء بالتنسيق بين محافظتي دمشق وريفها، واستخدام جميع الموارد المتاحة والآبار الاحتياطية لتقليص النقص الحاصل في مدينة دمشق ومحيطها.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية ان الحكومة طلبت من مؤسسات التدخل الايجابي الاستمرار بطرح كميات إضافية من المياه المعبأة بالسعر النظامي، مشيراً إلى أن أزمة المياه الحالية مرحلية وتنتهي بمعالجة الموضوع برمته .

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وتعاني مدينة دمشق وريفها من انقطاع المياه منذ عدة أيام نتيجة "اعتداءات إرهابية طالت جميع مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها وان وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق تقوم باستخدام المصادر الاحتياطية"، وفق ما نشرته المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق في بيان يوم الجمعة.

كما أقر مجلس الوزراء استيراد باصات نقل داخلي جديدة لمدينة دمشق والمحافظات وتوصيف حالة الباصات المتوقفة في شركات النقل الداخلي بالمحافظات والوحدات الإدارية وإصلاحها كاملا، إضافة إلى تقديم التسهيلات والإعفاءات من الرسوم إلى شركات القطاع الخاص العامل في مجال النقل الداخلي، فضلاً عن رفد شركات النقل الداخلي بالكوادر البشرية اللازمة من السائقين والفنيين وتفويض وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتنفيذ الإجراءات السابقة ضمن مدة زمنية محددة.

وناقش مجلس الوزراء الواقع الخدمي والاقتصادي في مدينة حلب، وكلف وزارات الدولة كافة العمل على توفير مستلزمات الواقع الخدمي والنهوض بالواقع الاقتصادي ضمن خطة واضحة خلال الفترة القريبة القادمة .

وكلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والنفط وضع آلية جديدة لتأمين احتياجات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من المشتقات النفطية إضافة إلى تكليف شركة محروقات بالتنسيق مع لجان المحروقات في كل محافظة تأمين حاجة هذا القطاع من المادة بشكل مباشر.

كما كلف المجلس وزارة النقل متابعة واقع شركات الطيران الخاصة والتدقيق في مؤشراتها والتأكد من عدم مخالفتها لشروط العمل ضمن الأجواء السورية وذلك حفاظا على سمعة النقل الجوي في سورية.

ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالتعاون السكني وذلك بعد مرور خمس سنوات على صدوره حيث تبين من خلال التطبيق العملي الحاجة إلى تعديل بعض مواده بهدف مواكبة الظروف الحالية والمستقبلية ومواءمتها.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا زيادة كميات الفيول المستوردة من الخارج بهدف سد النقص المؤدي لزيادة ساعات التقنين الكهربائي، وناقش المجلس واقع عمل الإذاعات الخاصة والعامة وإمكانية إحداث إذاعات خاصة في المنطقة الشرقية.

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