تصدر الكرامة ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه على الجزيرة 2/1 في مباراة مقدمة من الجولة الثالثة للدوري جرت على ملعب خالد بن الوليد في حمص.

سجل هدفي الكرامة يوسف عرفة وفهد عودة بينما سجل هدف الجزيرة الوحيد محمد عوض.



وبهذه النتيجة رفع الكرامة رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتا بينما ظل الجزيرة بلا نقاط وبالمركز 14.



وكان الكرامة الأفضل خلال مجريات الشوط الاول وترجم أفضليته بهدف التقدم وفي الشوط الثاني تابع الكرامة أفضليته مع بعض الهجمات القليلة للجزيرة الذي استفاد من إحداها وسجل هدف التعادل إلا أن المخضرم فهد عودة أعاد الكفة للكرامة وسجل هدف الفوز.