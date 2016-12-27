اعتبرت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان, يوم الثلاثاء, ان استعادة السيطرة على حلب الشرقية من قبضة المعارضة المسلحة, شكلت " تحولاَ في مجرى الحرب الإرهابية على سوريا".

وذكرت وكالة الأنباء (سانا) ان شعبان أوضحت, في حديث لصحيفة (ليتيرارني نوفيني) التشيكية أن “معركة حلب كانت صعبة وقاسية لأنها قريبة من تركيا التي أرسلت الإرهابيين وزودتهم بالأسلحة والمال والذخيرة بحيث يمكن التحدث صراحة عن عدوان تركي ضد مدينة حلب وضد سوريا بشكل عام”.

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وكانت بثينة شعبان قالت, في وقت سابق من الشهر الجاري, ان تحرير حلب من الإرهاب نقطة مفصلية ستغير وجه المعركة في سوريا وموازين القوى إقليميا ودوليا.

وانتهت يوم الخميس الماضي عملية إجلاء مسلحين من شرق حلب، تلاها اعلان قيادة الجيش النظامي، مدينة حلب خالية من السلاح والمسلحين.