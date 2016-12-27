نفت الحكومة التركية, يوم الثلاثاء, حصولها على معلومات مؤكدة فيما يتعلق بفيديو منسوب لتنظيم "داعش" من سوريا، يظهر إعدام جنديين تركيين كانا مخطوفين.

نقلت وسائل إعلام عن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموشو قوله ان "مشاهد الفيديو الذي نشره تنظيم "داعش" غير مصدق عليها من وزارتنا، والإرهابيون يسعون لبث الرعب من خلالها".

وشدد على أن "وسائل الإعلام تتوخي الحذر والحفاظ على المصداقية قبل نشر أي مشاهد تدعم المنظمات الإرهابية، بحسب وسائل إعلام تركية".

وبث تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يوم الخميس، شريط فيديو يظهر إعدام جنديين تركيين حرقا كان قد أسرهما في مدينة الباب في ريف حلب، تلاه أنباء عن قيام السلطات التركية بحجب مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش التركي حملته العسكرية في شمال سوريا دعماً لفصائل معارضة سورية مسلحة بهدف طرد التنظيم المتشدد من الشريط الحدودي مع تركيا.