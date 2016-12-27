قال العضو بالهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية جورج صبرا, يوم الثلاثاء, إن الهيئة لا علم لها بوجود محادثات تقول موسكو إنها تجري بين الحكومة السورية والمعارضة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن صبرا قوله "لا علم لنا بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام السوري. بالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع".

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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف, في وقت سابق من اليوم, عن محادثات تجرى بين النظام السوري مع المعارضة قبيل الاجتماع المقرر في استانة بكازاخستان مشيراَ إلى مساهمة موسكو وأنقرة وطهران في صياغة اتفاق سلام بين الأطراف السورية.

جاء ذلك عقب كشف روسيا أن مفاوضات يجريها عسكريون روس وأتراك مع ممثلي المعارضة السورية في أنقرة, لوقف إطلاق النار في سوريا.

واتفق أطراف اللقاء الثلاثي في موسكو, الذي جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو, في وقت سابق من الشهر, على خطوات وإجراءات تهدف إلى حل الأزمة السورية من بينها أهمية توسيع نظام وقف إطلاق النار في سوريا.