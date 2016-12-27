كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الثلاثاء, عن محادثات تجرى بين النظام السوري مع المعارضة قبيل الاجتماع المقرر في استانة بقازاخستان, مشيراَ إلى مساهمة موسكو وأنقرة وطهران في صياغة اتفاق سلام بين الأطراف السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن لافروف قوله, في تصريحات لوكالة (انترفاكس), إن "الحكومة السورية والمعارضة تجريان محادثات".

ولم يذكر لافروف أين تجرى المحادثات الراهنة بين الحكومة السورية والمعارضة.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا وإيران وتركيا والرئيس بشار الأسد اتفقوا على أن تكون عاصمة قازاخستان مكانا لمفاوضات سورية جديدة, في حين اشترطت "هيئة التفاوض" المعارضة على أن يكون هدف المفاوضات إنشاء حكومة انتقالية.

وأعرب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، يوم الاثنين، عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات بشأن الأزمة في سوريا.

واشار لافروف إلى أن "موسكو وأنقرة وطهران تساهم في صياغة اتفاق سلام بين الحكومة السورية والمعارضة".

واتفق أطراف اللقاء الثلاثي في موسكو, الذي جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو, يوم الثلاثاء, على خطوات وإجراءات تهدف الى حل الأزمة السورية, من بينها الاستعداد الثلاث لضمان الاتفاق المستقبلي بين الحكومة السورية والمعارضة.

من جهة أخرى, أكد لافروف أن "موسكو تأمل في إطلاق حوار براغماتي مع الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ستتسلم مقاليد السلطة الشهر المقبل، لتسوية أزمتي سوريا وأوكرانيا".

وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف نفى, مؤخرا, وجود اتصالات بين موسكو وفريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول التسوية في سوريا.

وتشكل آلية تعامل الإدارة الأمريكية القادمة مع الملف السوري، بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية في 8 تشرين الثاني الجاري، موضع ترقب، حيث أعلن ترامب خلال حملته الانتخابية عدة مواقف مختلفة عن مواقف الرئيس الحالي باراك اوباما.