تواصل هطول الأمطار في عدة محافظات, يوم الثلاثاء, أغزرها في اللاذقية, بالتزامن مع هطولات ثلجية في مناطق أخرى, وسط أجواء باردة وغائمة, نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي , بحسب (سانا), كميات الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة الماضية وحتى 7 من صباح اليوم, حيث كانت أغزر الهطولات المطرية في البهلولية بمحافظة اللاذقية بلغت 85 مم.

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وسجلت كميات الامطار في محافظة دمشق, في الحرمون 10 مم وسرغايا 5,3 مم والزبداني والتل 7 مم ومضايا وميسلون وجديدة الشيباني وقطنا 6 مم وعسال الورد 6,5 مم ودوما 10 مم وقاسيون ومساكن برزة 5 مم وساحة الحجاز 5ر4 مم وفي الكسوة 3,2 مم ويبرود 1,5 مم والقطيفة 4 مم ودوار المطار 5 مم وعقربا 3,5 والنبك 1 مم.

وفي محافظة السويداء, بلغت كمية الامطار في عين العرب 3 مم والسويداء 2,5 مم وشهبا وصلخد 2 مم والصورة الصغيرة 1 مم.

وفي محافظة درعا, بلغت الكميات في تل شهاب 3 مم والشيخ مسكين 6 مم وازرع 4,5 مم ودرعا 3,5 مم والصنمين وبصرى 5 مم والمسيفرة 2مم .

كما بلغت كميات الامطار في حضر بالقنيطرة 16 مم ومدينة القنيطرة 8,5 مم, وفي محافظة حمص بلغت في الناصرة 13مم ومرمريتا 10 مم وشين 5 مم وقلعة الحصن 15 مم والعريضة 8 مم وتلكلخ 8,5 مم.

وفي محافظة حماة, بلغت في الرصافة 18 مم ووادى العيون14مم ومصياف 22مم وعين حلاقيم 20 مم وربعو 12 مم والحميرى 1,5 مم ومحردة 2,5 مم, وفي منطقة الغاب سجلت في شطحة 28 مم وعين الكروم 25 مم والكريم وافاميا 19 مم والسقيلبية 17 مم.

وفي محافظة طرطوس, سجلت كميات الامطار في القدموس والشيخ بدر 36 مم وفي مشتى الحلو 23 مم والدريكيش 23 مم وصافيتا 20 مم وحمام واصل 23,5 مم والصفصافة 26 مم وطرطوس 38,3 مم وبانياس 55 مم.

كما سجلت كميات الهطولات المطرية في محافظة اللاذقية في صلنفة 31,7 مم والمزيرعة 55 مم والحفة 50 مم والقطيلبية 42,8 مم ووادى قنديل 48 مم ومطار الباسل 68 مم وبوقا 69,5 مم والبهلولية 85 مم ومدينة اللاذقية 35 مم.

وفي محافظة حلب, بلغت كميات الهطول المطري في عفرين 6 مم وأعزاز 4 مم ومدينة حلب 5 مم وفي السفيرة 3 مم.

وتحدثت صفحات محلية عن تساقط ثلوج في جبل الشيح في القنيطرة وبلدة حفير الفوقا بالقلمون بريف دمشق.

ويكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا وثلجية على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر.

يشار الى ان درجات الحرارة تميل غدا للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو2 إلى 4 درجات مئوية, جيث يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام, ويحذر من تشكل الضباب ومن حدوث الصقيع في اغلب المناطق الداخلية .