كشفت روسيا , يوم الثلاثاء, أن مفاوضات يجريها عسكريون روس وأتراك مع ممثلي المعارضة السورية في أنقرة, لوقف إطلاق النار في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر دبلوماسي روسي, لم تسمه, قوله "تجري حاليا اتصالات بيننا وبين الأتراك مع المعارضين, حيث يدور الحديث في المفاوضات حول معايير إعلان نظام وقف النار".

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وجاء ذلك عقب يوم على مباحثات هاتفية اجريت بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو, حيث تم التركيزعلى ضرورة وقف اطلاق النار في جميع الاراضي السورية, وفقا لمبادئ البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في موسكو..

واتفق أطراف اللقاء الثلاثي في موسكو, الذي جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو, في وقت سابق من الشهر, على خطوات وإجراءات تهدف إلى حل الأزمة السورية من بينها أهمية توسيع نظام وقف إطلاق النار في سوريا .

وتعاني عدة مناطق في سوريا أوضاعا إنسانية سيئة, نتيجة الحصار المطبق عليها, رغم إدخال قوافل مساعدات إنسانية اليها, وسط احتدام عمليات المعارك وأعمال القصف على عدة مناطق , الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا, في ظل مناشدات دولية بوقف العنف.